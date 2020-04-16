Virüs yaz aylarında biter mi?

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Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Virüs sıcak havalarda biter mi? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Özkan merak edilenleri Ahaber canlı yayınında açıkladı. İşte detaylar...