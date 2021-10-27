Yangında dumandan etkilenen kedilere sağlık ekipleri müdahale etti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/yanginda-dumandan-etkilenen-kedilere-saglik-ekipleri-mudahale-etti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizlide boş bir evde çıkan yangında 5'i yavru, 7 kedi, dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, kedilere oksijen tedavisi uyguladı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki boş bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evde zarar yol açan yangında 5'i yavru, 7 kedi dumandan etkilendi. Paramedik Ebubekir Törehan Taş ile Acil Tıp teknisyenleri Aynur Budak ve İsmail Işık, dumandan etkilenen kedileri buldukları leğene koyarak üstlerini poşetle örtüp içeriye oksijen verdi. 5 yavru kediye de masaj yaparak oksijen tedavisi uygulayan ekipler kedilerin hayatta kalmasını sağladı.





'HER CANLI ÖNEMLİ'

Ebubekir Törehan Taş, kedilerin hayatta olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Olay yerinde kedileri hayatta tutabilmek için mücadele ettiklerini belirten Törehan Taş, "Vakaya gittiğimizde yangından etkilenen insanlar yoktu fakat dumandan etkilenen başka canlılar söz konusuydu. Onları o şekilde bırakamazdık, buna vicdanımız da el vermezdi. Amacımız cana dokunmak olduğu için hiç tereddüt etmeden ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yaparak kedilere müdahalede bulunduk. Ambulansın içine alarak oksijen verdik, masaj yaptık. Sağlık çalışanları için her canlı önemlidir. İnsan ya da hayvan olması fark etmez" dedi.





Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.