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    Yangından kaçarak kurtulan karakulak 'Defne' sağlığına kavuştu doğaya geri bırakıldı!

    Giriş Tarihi: 17.09.2022, 12:51

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bördübet'de 4 bin 392 hektar ormanın küle döndüğü orman yangınından kaçarak kurtulan 5 aylık karakulak 'Defne', Datça'da bir otelde yakalandı, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı.

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    Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 bin 392 hektar ormanın küle döndüğü yangından kaçan karakulak, Datça ilçesindeki bir otelin sınırları içerisinde yakalandı. 'Defne' ismi verilen 5 aylık karakulak, sağlık kontrollerinin ardından doğaya salındı.

    Marmaris Bördübet'de geçen 21 Haziran'da çıkan orman yangınında, karakulak, bozayı, kurt ve su samuruna ev sahipliği yaptığı için 2020'de Tarım ve Orman Bakanlığınca 'korunan alan' ilan edilen 'Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın yüzde 90'ı kül oldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Yaban Hayatı Uzmanı Dr. Yasin İlemin, yangın sırasında ve sonrasında karakulakların alevlerden başka alanlara kaçtığını tespit etti. İlemin, dün Datça'nın Balıkaşıran mevkindeki bir otelin sınırları içeresinde karakulak olduğu yönünde ihbar aldı. Bölgeye giden İlemin, kurduğu tuzak ile 5 aylık dişi karakulağı yakaladı. İlemin tarafından kontrolleri yapılan ve sağlıklı olduğu belirlenerek 'Defne' ismi verilen karakulak, Datça-Marmaris arasındaki ormana bırakıldı.

    'KARAKULAKLARIN YANGINDAN NASIL ETKİLENDİĞİNİN İŞARETİ'

    Yaban Hayatı Uzmanı İlemin, tesis içinde farklı zamanlarda son 2 aydır karakulak görüldüğünün ihbarını aldıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

    "Bördübet yangınından önce tesis içinde karakulak görülmemesi ve yangından sonra görülmesi, karakulakların bu yangından nasıl etkilendiğinin işareti. Yaptığımız ilk incelemelerde kendine yeni habitatlar bulma arayışı sırasında tesis sınırlarına girmiş dişi bir karakulak olduğunu anladık. Tesiste insan faaliyetleri az ve yarı doğal bir alan. Ancak yaptığımız değerlendirmelere göre karakulağın burada bulunmasının onun gelecekteki yaşantısı için risk doğuracağını anladık. Dişi karakulağın 5 aylık olduğunu, civarda annesinin bulunmadığını tespit ettik. Karakulaklar normalde 7-8 aylıktan itibaren annelerinden yavaş yavaş ayrılırlar. Bu küçük dişinin 3-4 aylıkken yangına bağlı olarak annesini bir şekilde kaybettiğini, son 2 aydır yanmamış ormanlık alanlarda ve tesis içinde avladığı canlılar ile hayata tutunduğunu anladık. Nitekim tesis içinde yaptığımız incelemelerde rahat bir şekilde avlanıp beslendiğini de gözlemledik. Kendisi dirençli bir dişi, biraz zayıf olduğunu ancak sağlıklı olduğunu gördük. Bu dişi karakulağa 'Defne' adını verdik. Doğaya geri bıraktığımız alanlarda defne ağacı bol miktarda mevcut. Ayrıca yaban mersini, günlük ağaçları da bıraktığımız bölgede yayılış gösteren bitki türlerinden. Bu alanda bolda miktarda avlayabileceği canlılar mevcut. Ayrıca su kaynakları açısından da zengin bir alana bırakmış olduk. Önümüzdeki haftalarda bölgede başlayacak yağışlar ile besin kaynaklarının daha da artacak olması sayesinde sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlayacağını düşünüyoruz. Kendisini fotokapanlar ile izlemeyi belli bir büyüklüğe gelince de uydu vericisi takmayı planlıyoruz."

    'AKDENİZ HABİTATLARININ SON YABAN KEDİLERİ' PROJESİ

    İlemin, bölgede son 2 yılda yaşanan orman yangınlarının karakulak ve diğer yaban hayvanlarının habitatlarının etkilediğine dikkati çekerek, "Karakulakların korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği ortaklığında Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) koordinasyonunda tür koruma eylem planı projesi yürütülüyor. Aynı zamanda, NATURA Derneği yürütücülüğünde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, DKMP koordinasyonunda, 'Akdeniz Habitatlarının Son Yaban Kedileri' projesi kapsamında bölgedeki karakulak ve yaban kedisi popülasyonlarının bölgedeki orman yangınlarından nasıl etkilendiği üzerine araştırma projemize devam ediyoruz" diye konuştu.

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