  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Yarım asırlık fabrika saniyeler içinde yerle bir oldu

    Yarım asırlık fabrika saniyeler içinde yerle bir oldu

    Giriş Tarihi: 01.12.2020, 13:05

    Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki 7 katlı devasa un fabrikası binası ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesi sahipleri tarafından yıkıldı. Koca fabrika kolon çökertme yöntemi ile saniyeler içinde yerle bir oldu.

    Sandıklı-Hocalar karayolu üzerindeki yarım asırlık Çiğiltepe Un Fabrikası için sahipleri tarafından ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesi ile yıkım kararı alındı. Yıkım işlemi için fabrika ve çevresinde polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınarak bir süre fabrika çevresine girişlere izin verilmedi. Ardından mühendisler tarafından hazırlanan yıkım planı çerçevesinde 50 yıllık bina kolon çökertme yöntemi ile kontrollü bir şekilde yıkıldı.

    Yıkım esnasında ise güvenlik güçleri tarafından anonslar yapılarak bölgeye yaklaşılmasının önüne geçildi. Kontrollü bir şekilde yapılan yıkım çalışması sonra yarım asırlık koca fabrika sadece 10 saniye içerisinde yerle bir oldu. Yıkım anında ortaya çıkan toz bulutu ise uzun süre dağılmadı. Yıkımın ardından bölgede har fiyat çalışması başlatıldı. Fabrikanın yerine ne yapılacağı ise belirsizliğini koruyor.

    İHA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yarım asırlık fabrika saniyeler içinde yerle bir oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'dan sosyal medya devlerine uyarı
    Başkan Erdoğan'dan sosyal medya devlerine uyarı
    MHP Lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki
    MHP Lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki
    İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
    İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
    FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
    FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
    İzmir'de hareketli gece! Polis her yerde onu arıyor
    İzmir'de hareketli gece! Polis her yerde onu arıyor
    Meteoroloji'den o illere uyarı!
    Meteoroloji'den o illere uyarı!
    İzmir'de hareketli gece! Polis her yerde onu arıyor
    İzmir'de silahlı kavga!
    Meteoroloji'den o illere uyarı!
    Meteoroloji'den o illere uyarı!
    Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı
    Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı
    Kemeraltı'nda cep telefonu hırsızlığı kamerada
    Kemeraltı'nda cep telefonu hırsızlığı kamerada
    CHP'li Foça Belediyesi'nde arazi tartışması! Belediye Başkanı Fatih Gürbüz yakın çevresine peşkeş çekti
    CHP'li Foça Belediyesi'nde arazi tartışması! Belediye Başkanı Fatih Gürbüz yakın çevresine peşkeş çekti
    Aydın semalarında esrarengiz cisim! Görünce telefona sarıldılar
    Aydın semalarında esrarengiz cisim! Görünce telefona sarıldılar