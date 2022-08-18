  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Yarım kilo eroinle yakalanmıştı! Zehir taciri kadına 13 yıl hapis cezası -video

    Yarım kilo eroinle yakalanmıştı! Zehir taciri kadına 13 yıl hapis cezası -video

    Giriş Tarihi: 18.08.2022, 16:07

    JASAT zehir tacirlerine geçit vermiyor. Denizli'ye bağlı Honaz ilçesinde 6 yıl önce üzerinde yarım kilo eroinle yakalanan uyuşturucu satıcısı Ayşegül A. (45) tutuksuz yargılanmaktaydı. Zehir taciri kadının 5 farkı suç kaydının daha bulunmasıyla JASAT ekipleri harekete geçerek hakkında yakalama kararı çıkartılan kadına yönelik operasyon düzenledi. Kıskıvrak yakalanan kadın gözaltına alınmasının ardından cezaevine sevk edildi.

    İzmir’de garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
    İzmir'de garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandı 18.8.2022 16:30:05
    Muğla’da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
    Muğla'da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
    Manisa’da hareketli saatler! Su kuyusuna düşen Aybars’ı itfaiye kurtardı | Video
    Manisa'da hareketli saatler! Su kuyusuna düşen Aybars’ı itfaiye kurtardı | Video
    Manisa’da akılalmaz olay! Kardeşinin aracını böyle yaktı...
    Manisa'da akılalmaz olay! Kardeşinin aracını böyle yaktı...
    İzmir’de helikopter destekli eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı
    İzmir'de helikopter destekli eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı
    Sinem Çiçek’in şüpheli ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı
    Sinem Çiçek’in şüpheli ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı
    Hurdaya dönen minibüs mezarları oldu: Feci şekilde can verdiler!
    Hurdaya dönen minibüs mezarları oldu: Feci şekilde can verdiler!
    Kanalizasyondan bakın ne çıktı
    Kanalizasyondan bakın ne çıktı
    Fethiye’de panik anları! Havada çarpıştılar
    Fethiye'de panik anları! Havada çarpıştılar
    Sabah akşam yiyor! Boz ayı eriğe doyamadı
    Sabah akşam yiyor! Boz ayı eriğe doyamadı
    2022 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
    2022 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
    Bodrum’da yangın söndürme helikopterine lazer tuttular! O anlar kamerada
    Bodrum'da yangın söndürme helikopterine lazer tuttular! O anlar kamerada
    İzmir’de büyük deprem olacak mı? Uzman isimden korkutan uyarı
    İzmir'de büyük deprem olacak mı? Uzman isimden korkutan uyarı
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    Denizli'nin Honaz ilçesinde 6 yıl önce yarım kilo esrarla yakalanan kadın uyuşturucu taciri, 13 yıllık hapis cezasının kesinleşmesinin ardından JASAT tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

    Denizli'nin Kocabaş ilçesinde yaklaşık 6 yıl önce yarım kilo eroin ile yakalanan 45 yaşındaki Aygül A., bir süre cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 5 suç kaydı daha olan Ayşegül A., yargılandığı dava çerçevesinde 13 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Uyuşturucu taciri kadının peşini bırakmayan Denizli İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkartılan Ayşegül A.'nın Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit etti. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Aygül A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’de garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
    İzmir'de garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
    Dünyanın gözü Lviv’de! Başkan Erdoğan-Zelenksi ile görüştü
    Dünyanın gözü Lviv'de! Başkan Erdoğan-Zelenksi ile görüştü
    Güzel İzmir’e yakışmayan manzaralar! CHP’li belediye sokakları çöplüğe çevirdi; vatandaş isyan etti
    Güzel İzmir'e yakışmayan manzaralar! CHP'li belediye sokakları çöplüğe çevirdi; vatandaş isyan etti
    Muğla’da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
    Muğla'da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
    İzmir’de eş zamanlı harekete geçildi! Operasyon filmleri aratmadı
    İzmir'de eş zamanlı harekete geçildi! Operasyon filmleri aratmadı
    Göçmenlere Ege’de Yunan zulmü! MSB görüntüleri paylaştı
    Göçmenlere Ege'de Yunan zulmü! MSB görüntüleri paylaştı