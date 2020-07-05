Yasa dışı avcılıkta yeni dönem!

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Su Ürünleri Kanunu'nda, yasa dışı su ürünleri avcılığına karşı etkin bir caydırıcılığın sağlanmasını amaçlayan değişiklikler 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yasalaştı. Denizlerde kanunları uygulamaktan sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığının, kanunda yapılan değişiklikler doğrultusunda bu yılın 6 ayında 9 bin 700 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan 1549 kişiye 6 milyon 550 bin lira idari para cezası uygulandı.