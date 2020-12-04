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    Yeniasır TV Yaşam Yasaklar başlıyor! Hafta sonu hangi işletmeler açık olacak? Fırın, market, manav ve bakkallar açık olacak mı?

    Yasaklar başlıyor! Hafta sonu hangi işletmeler açık olacak? Fırın, market, manav ve bakkallar açık olacak mı?

    Giriş Tarihi: 04.12.2020, 11:40

    Hafta sonu yasakları başlıyor. Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadeleye yönelik alınan önlemler kapsamında yeni bir karara kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kısıtlamada manav, kasap, marketler ne zaman hizmet verecek? Kuryeler çalışacak mı? İşte hafta sonu yasaklarına ilişkin merak edilenler...

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