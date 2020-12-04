Hafta sonu yasakları başlıyor. Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadeleye yönelik alınan önlemler kapsamında yeni bir karara kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kısıtlamada manav, kasap, marketler ne zaman hizmet verecek? Kuryeler çalışacak mı? İşte hafta sonu yasaklarına ilişkin merak edilenler...
Yasaklar başlıyor! Hafta sonu hangi işletmeler açık olacak? Fırın, market, manav ve bakkallar açık olacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.