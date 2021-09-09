Denizli’de bindiği minibüste yaşlıları hedefe alarak yanında bulundurduğu poşetle elini gizleyip yankesicilik yapan hırsız, JASAT tarafından yakalandı. Şüphelinin benzer suçlardan 29 tane suç kaydı olduğu ve elde ettiği paralı ise minibüsten indikten sonra saydığı ortaya çıktı.
Yaşlıları hedef alan yankesicinin taktiği pes dedirtti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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