  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Yaşlıları hedef alan yankesicinin taktiği pes dedirtti

    Yaşlıları hedef alan yankesicinin taktiği pes dedirtti

    Giriş Tarihi: 09.09.2021, 15:39

    Denizli’de bindiği minibüste yaşlıları hedefe alarak yanında bulundurduğu poşetle elini gizleyip yankesicilik yapan hırsız, JASAT tarafından yakalandı. Şüphelinin benzer suçlardan 29 tane suç kaydı olduğu ve elde ettiği paralı ise minibüsten indikten sonra saydığı ortaya çıktı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yaşlıları hedef alan yankesicinin taktiği pes dedirtti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’de Adalar Denizi sempozyumu! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar
    İzmir'de Adalar Denizi sempozyumu! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    İzmir’de 9 Eylül coşkusu!
    İzmir'de 9 Eylül coşkusu!
    CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve oğlundan skandal! Polislerin üzerine araç sürdü
    CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve oğlundan skandal! Polislerin üzerine araç sürdü
    Kurtuluşun simgesi 9 Eylül!
    Kurtuluşun simgesi 9 Eylül!
    İzmir’de 9 Eylül coşkusu! Dev bayrakla dev yürüyüş
    İzmir'de 9 Eylül coşkusu! Dev bayrakla dev yürüyüş
    Doğanlar Apartmanı davası sanıkları hakim karşısında
    Doğanlar Apartmanı davası sanıkları hakim karşısında
    İzmir’de 9 Eylül coşkusu!
    İzmir'de 9 Eylül coşkusu!
    CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve oğlundan skandal! Polislerin üzerine araç sürdü
    CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve oğlundan skandal! Polislerin üzerine araç sürdü
    Kurtuluşun simgesi 9 Eylül!
    Kurtuluşun simgesi 9 Eylül!
    İzmir’de 9 Eylül coşkusu! Dev bayrakla dev yürüyüş
    İzmir'de 9 Eylül coşkusu! Dev bayrakla dev yürüyüş
    Doğanlar Apartmanı davası sanıkları hakim karşısında
    İzmir'deki depremde 15 kişiye mezar olmuştu! Doğanlar Apartmanı davası sanıkları hakim karşısında
    MSB’den 9 Eylül paylaşımı
    MSB’den 9 Eylül paylaşımı