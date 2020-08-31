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    Yavru kedi için seferber oldular! İşte o anlar!

    Giriş Tarihi: 31.08.2020, 13:10

    Kütahya'da iki apartmanın arasındaki boşlukta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı. Kedinin sesini duyan mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Yaklaşık yarım saat uğraş sonucu delinen duvardan, yavru kedi çıkarıldı.

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki apartmanın arasındaki boşlukta mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu duvar delinerek kurtarıldı.

    Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Adnan Menderes bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı iki binanın arasında bulunan boşlukta birkaç gün yavru kedi sesi duyan mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kedi yavrusunun binanın arka bahçesinden bir boşluk bulup girmesi ile geri çıkamaması sonucu itfaiye ekipleri çareyi ön duvarı delmekte buldu. Yaklaşık yarım saat uğraş sonucu delinen duvardan, yavru kedi çıkarıldı. Görevlilerin duvar içerisinden çıkardıkları yavru kediye mahalle sakinleri sahiplenerek süt içirdi.

    Kediyi itfaiyeye haber vererek kurtarılmasını sağlayan ve kediyi sahiplenen Emre Öztürk isimli genç, yavru kedinin kurtarılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

    IHA

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