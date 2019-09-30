 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi

Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi

Giriş Tarihi: 30.09.2019, 17:24

Marmaris'te, köpeğin kırmızı ışıkta beklerken, yayaların umursamadan karşıya geçmesi, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoyu görenler köpeği takdir ederken, yayalara tepki gösterdi.

Siteler Mahallesi'nde market işleten Nejat Taşar, yolda karşıla geçmeye çalışan bir köpek gördü. Tasması bulunan köpeğin kırmızı ışıkta beklediğini gören Taşar, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Köpek beklerken bazı kişilerin ise ışığı umursamadan yoldan geçmesi de görüntülere yansıdı. Köpek, yeşil ışığın ardından karşıya geçti. O görüntü, sosyal medyadan paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoyu görenler köpeği takdir ederken, yayalara tepki gösterdi. Görüntülediği hayvanın kime ait olduğunu bilmediğini söyleyen Taşar, daha önce benzeri videoları gördüğünde inanmakta zorlandığını kaydederek, "Oluyormuş hakikaten" dedi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Bodrum'da içme suyu isale hattı 1328'inci kez patladı
Bodrum'da içme suyu isale hattı 1328'inci kez patladı
Ankara'da halk otobüsü durağa daldı! 3 kişi öldü
Ankara'da halk otobüsü durağa daldı! 3 kişi öldü
İstanbul'da hasarlı okullarda eğitim durduruldu
İstanbul'da hasarlı okullarda eğitim durduruldu
İzmir'deki cinayette flaş gelişme! Tuğçe Baran'ın erkek arkadaşı gözaltında! İlk ifadeleri şok etti
İzmir'deki cinayette flaş gelişme! Tuğçe Baran'ın erkek arkadaşı gözaltında! İlk ifadeleri şok etti
Bilal Erdoğan’dan A Haber'e Etnospor Kültür Festivali hakkında önemli açıklamalar
Bilal Erdoğan’dan A Haber'e "Etnospor Kültür Festivali" hakkında önemli açıklamalar
Muğla'da lüks yatta fuhuş operasyonu
Muğla'da lüks yatta fuhuş operasyonu
İzmir'deki cinayette flaş gelişme! Tuğçe Baran'ın erkek arkadaşı gözaltında! İlk ifadeleri şok etti
İzmir'deki cinayette flaş gelişme! Tuğçe Baran'ın erkek arkadaşı gözaltında! İlk ifadeleri şok etti
Muğla'da lüks yatta fuhuş operasyonu
Muğla'da lüks yatta fuhuş operasyonu
Denizli'de çamaşır telinden öyle bir şey çaldı ki... Güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Denizli'de çamaşır telinden öyle bir şey çaldı ki... Güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Manisa'da fabrika yangını
Manisa'da fabrika yangını
Yaşamaz denilen felçli köpek için her şeyi yaptı
Uşak'ta yaşamaz denilen felçli köpek için her şeyi yaptı
Çanakkale'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralı
Çanakkale'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralı