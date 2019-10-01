Marmaris&acute;te, köpeğin kırmızı ışıkta beklerken, yayaların umursamadan karşıya geçmesi, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoyu görenler köpeği takdir ederken, yayalara tepki gösterdi.
Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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