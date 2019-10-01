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Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi

Giriş Tarihi: 01.10.2019, 15:20

Marmaris´te, köpeğin kırmızı ışıkta beklerken, yayaların umursamadan karşıya geçmesi, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoyu görenler köpeği takdir ederken, yayalara tepki gösterdi.
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