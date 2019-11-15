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Yaz bitti sivrisinek bitmedi! Sivrisinek artışının sebebi ne?

Giriş Tarihi: 15.11.2019, 16:15

Yaz bitmesine rağmen sivrisinek ısırmalarının hayli çok olduğu görülüyor. Vatandaşlar özellikle sivrisineklerin ölümcül hastalık taşınmasından dolayı oldukça korkar durumda. Ancak sivrisinekler her ne kadar ölümcül virüsler taşıyor olsa da bu durum her sinek için geçerli olmuyor. Peki İstanbul'da sivrisinek artışının temel sebebi ne? İşte uzmanından önemli açıklamalar...

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