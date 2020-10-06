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    Yemek yedikten sonra fenalaşan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

    Giriş Tarihi: 06.10.2020, 08:52

    Son dakika... İzmir'in Bornova ilçesinde evde yemek yedikten sonra rahatsızlan Eralp K. (16), ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eralp K.'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

    İzmir'in Bornova ilçesinde evinde fenalaştıktan sonra ambulans ile hastaneye götürülürken kalbi duran genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    Edinilen bilgiye göre olay, Karacaoğlan Mahallesi 6205/1 Sokak meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki Eralp Kılınç, gece geç saatlerde fenalık geçirdi. Durumu gören ailesi tarafından 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Kılınç'ın, yolda seyir halindeyken kalbi durdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen Eralp Kılınç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Öte yandan, Eralp Kılınç'ın düzenli olarak spor salona gittiği ve vücut geliştirmek için spor yaptığı öğrenilirken, savcının incelemesinin ardından Kılınç'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İHA

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