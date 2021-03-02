Yeni normalde düğün ve nikahlar nasıl olacak?

Yeni normalleşme ile birlikte düğün ve nikahlarda da bazı değişikliklere gidildi. Buna göre, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde; nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.
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