Yeni normalde düğün ve nikahlar nasıl olacak?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/yeni-normalde-dugun-ve-nikahlar-nasil-olacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yeni normalleşme ile birlikte düğün ve nikahlarda da bazı değişikliklere gidildi. Buna göre, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde; nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.