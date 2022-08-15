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    Yeniasır TV Yaşam Yerin altından gelen garip sesler vatandaşı tedirgin ediyordu! Kanalizasyondan bakın ne çıktı

    Yerin altından gelen garip sesler vatandaşı tedirgin ediyordu! Kanalizasyondan bakın ne çıktı

    Giriş Tarihi: 15.08.2022, 16:19

    Denizli'de yerin altından gelen tuhaf sesler vatandaşları korkuttu. Sesin nereden geldiğini anlaşılmayabn çevredekiker 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine belirtilen adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Harekete geçen ekipler yerin altından çıkanı görünce şoke oldu...

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    Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yolda yürüdüğü esnada yer altından garip sesler duyan vatandaş, ne olduğuna anlam veremeyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, seslerin arttığını duyarak çalışmalarını hızlandırdı.

    Ekipmanlarla yolda bulunan beton kilitleri söken itfaiye ekipler, toprağı kazarak yolda derin bir çukur oluşturdu. Kanalizasyon hattındaki beton boruda seslerin yoğunlaştığını gören ekipler, betonu kırdığında korkunç manzarayla karşılaştı. Bir köpeğin beton borunun içinde sıkıştığını ve neredeyse ölmek üzere olduğunu gören ekipler, hızlıca bitkin haldeki hayvana müdahale etti. Kısa süre sonra sıkıştığı yerden kurtarılan köpek, korkuyla kendisini dışarıya attı.

    İtfaiye görevlileri tarafından karnı doyurulan ve korktuğu görülen köpek, daha sonra yaşam alanına bırakıldı. Vatandaşlar duyarlı çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.

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