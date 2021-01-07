Almanya'dan ithal edilen ve özel bir firmanın Kovid-19 aşısı geliştirmek için kullandığı 1,5 milyon lira değerinde malzemeyi çalan çete polis tarafından yakalandı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili sürdürdükleri çalışmada plakası değiştirilen ve ortadan kaybolan TIR'ın peşine düştü. 1 Ocak 2021 tarihinde kayıp TIR'ın izi Muğla'da bulundu.
Yerli aşı için ithal edilen malzemeleri çalan çete yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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