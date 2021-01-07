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    Yeniasır TV Yaşam Yerli aşı için ithal edilen malzemeleri çalan çete yakalandı

    Yerli aşı için ithal edilen malzemeleri çalan çete yakalandı

    Giriş Tarihi: 07.01.2021, 15:29

    Almanya'dan ithal edilen ve özel bir firmanın Kovid-19 aşısı geliştirmek için kullandığı 1,5 milyon lira değerinde malzemeyi çalan çete polis tarafından yakalandı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili sürdürdükleri çalışmada plakası değiştirilen ve ortadan kaybolan TIR'ın peşine düştü. 1 Ocak 2021 tarihinde kayıp TIR'ın izi Muğla'da bulundu.

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