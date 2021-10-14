Yerli Covid-19 aşısı Turkovac’ta önemli bir aşama daha kaydedildi. Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Başhekim Ateş, “Turkovac aşımız Coronavac ile yaptığımız Faz-2 B çift kör randomize çalışmada hem güvenli olduğu saptandı hem de etkinlik noktasında olumlu verilerimiz var” dedi.
Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'tan sevindiren haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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