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    Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'tan sevindiren haber

    Giriş Tarihi: 14.10.2021, 12:45

    Yerli Covid-19 aşısı Turkovac’ta önemli bir aşama daha kaydedildi. Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Başhekim Ateş, “Turkovac aşımız Coronavac ile yaptığımız Faz-2 B çift kör randomize çalışmada hem güvenli olduğu saptandı hem de etkinlik noktasında olumlu verilerimiz var” dedi.

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