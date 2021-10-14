Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'tan sevindiren haber

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/yerli-koronavirus-asisi-turkovactan-sevindiren-haber" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yerli Covid-19 aşısı Turkovac’ta önemli bir aşama daha kaydedildi. Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Başhekim Ateş, “Turkovac aşımız Coronavac ile yaptığımız Faz-2 B çift kör randomize çalışmada hem güvenli olduğu saptandı hem de etkinlik noktasında olumlu verilerimiz var” dedi.