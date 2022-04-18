Yeşil sahada kahreden ölüm kamerada! Veteran kaleci kalbine yenildi

Ege Bölgesi Masterlar Futbol Federasyonu Ligi'nin finalinde İzmir Bostanlı Hasan Türker Sahası'nda oynanan Bodrum Belediyesi Masterlar-9 Eylül Masterlar maçında Bodrum ekibinin 43 yaşındaki kalecisi Fatih Mumcu'nun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Maçın ilk yarısının son anlarında takımı 3-1 öndeyken kalesine çekilen bir şutta auta giden topu almak için hamle yapan Mumcu'nun sırt üstü yere düşmesi kameralara yansıdı. Görüntülerde kale ağlarına tutunduktan sonra güçlükle tekrar ayağa kalkan talihsiz kalecinin elini kaldırıp rahatsızlandığı için yardım istedikten sonra yeniden yerde kaldığı görüldü. Takım arkadaşları, 9 Eylül takımının oyuncuları ve saha kenarındaki görevliler anında Mumcu'nun yanına koşup yardım etmeye çalışırken, maçı anlatan spiker de ne olduğunu anlamaya çalıştı.





Fatih Mumcu'nun bilinçsiz bir şekilde yerde yattığını gören veteran futbolculardan bazılarının üzüntü ve endişesi kameraya yansıdı. Görüntülerde Mumcu'ya kale önünde kalp masajı yapıldığı ve ardından ambulansın sahaya ulaştığı görüldü. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırılıp ambulansta ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan veteran file bekçisinin ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Maç, acı olay üzerine yarıda kalmış, hastaneye koşan iki takımın oyuncuları da büyük üzüntü ve şok yaşamıştı.



Kariyerinde profesyonel ve amatör olarak İstanbul ve Ege'de birçok kulüpte forma giyen 1 erkek çocuk babası Fatih Mumcu cenazesi yarın öğle namazı sonrası İstanbul Kavacık'ta toprağa verilecek.