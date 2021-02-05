Yetersiz altyapı İzmir'in kabusu oldu! 20 yıldır yatırım yapılmadı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/yetersiz-altyapi-izmirin-kabusu-oldu-20-yildir-yatirim-yapilmadi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir’de yaşanan sel, altyapı sorununu gözler önüne serdi. Çamur deryasına dönen kent, 20 yıldır altyapı yatırımı yapılmadığı için sel afetine karşı risk altında Büyükşehir'in 9 milyar liralık borcu nedeniyle çalışmalar neredeyse durdu.

İzmir, önceki gün 8 saatte bir aylık yağmur yağınca sel kâbusu yaşadı. Suya kapılan 2 kişinin boğulduğu, 775 su baskınının yaşandığı, 52 vatandaşın da kurtarıldığı selin ardından yaralar sarılıyor. Çamur deryasına dönen kentte çalışmalar sürerken kentteki altyapı yetersizliği bir kez daha ortaya çıktı.



İzmir'den belediyecilik hizmeti sınıfta kaldı. Tam 19 yıldır İzmir kronikleşen hiçbir sorunu çözemedi. Belediyenin borç yükü 9 milyar lirayı geçti. Hal böyle olunca İzmir Büyükşehir Belediyesi rutin yapması gerek hizmetlerden bile geri kaldı. 2020 yılına kentteki altyapı eksikliği damgasını vurdu. Yağan her yağmurda İzmirli çileden çileye koştu. Dükkanlar, evler, sokaklar, caddeler gölete döndü. Kentin büyük bir bölümünde yağmur kanallarının olmaması hayatı durma noktasına getirdi.

Öyle ki İzmirlilerin gölete dönen cadde ve sokaklarda sandallarla gezinti yaptığı bile görüldü, hersağanak sonrası hayat durma noktasına geliyor. Altyapı eksikliğine çarpık kentleşme de eklenince sorunlar silsilesi katlanarak devam ediyor.

İstinat duvarları ise milattan kalma. Ev ve işlerini buradan akan su berbat ediyor. Çözüm yıllardır bulunamadı. Yıllanmış sorunlar en çok esnafı mağdur etti. Ekmek tekneleri selde zarar gördü. Faturalar, dosyalar, on binlerce liralık elektronik cihazlar hepsi hiç oldu.

Uzmanlar yapılaşma problemleri artık İzmir'i yaşanmaz hale getirdiğine vurgu yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni çalışamaz hale getiren borç yükü giderek katlanıyor. Vatandaşların sorunlarıysa yıllardır yerinde sayıyor.