Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Erol Çakır'ın (52) bahçesinde bağlı olan Alman kurdu cinsi köpeği, eve girmeye çalışan 2 metre uzunluğundaki 'bozyörük' yılanını parçalayarak öldürdü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yılan ve kurt köpeğinin inanılmaz mücadelesi! Görüntüler Çanakkale'den haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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