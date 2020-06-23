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    Yeniasır TV Yaşam Yıldırımın düşme anı 318 metrelik köprü ayağından görüntülendi

    Yıldırımın düşme anı 318 metrelik köprü ayağından görüntülendi

    Giriş Tarihi: 23.06.2020, 15:28

    Çanakkale Boğazı'nda Lapseki ile Gelibolu arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki ayaklarında çalışan işçi, sağanak sırasında yıldırımın düşme anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi

    Kentte bugün gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağış sırasında gökyüzünü siyah bulutlar kapladı. Gelibolu'daki Sütlüce ile Lapseki'deki Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki ayaklarında çalışan bir işçi, cep telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Bu sırada köprü ayaklarının yapımında kullanılan vinç kadraja girdiğinde, gök gürültüsü ile birlikte boğaza düşen yıldırım kameraya yansıdı.

    DHA

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