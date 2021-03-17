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    Yeniasır TV Yaşam Yıldırımın yüksek gerilim hattına düştüğü anlar kamerada

    Yıldırımın yüksek gerilim hattına düştüğü anlar kamerada

    Giriş Tarihi: 17.03.2021, 23:36

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti, yüzlerce metre uzunluktaki elektrik teli koparak yola düştü. Yıldırımın yüksek gerilim hattına isabet etme anı, bölgedeki Gönül Trafik Otoparkı’nın güvenlik kameralarına yansıdı.

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