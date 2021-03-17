Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti, yüzlerce metre uzunluktaki elektrik teli koparak yola düştü. Yıldırımın yüksek gerilim hattına isabet etme anı, bölgedeki Gönül Trafik Otoparkı’nın güvenlik kameralarına yansıdı.
Yıldırımın yüksek gerilim hattına düştüğü anlar kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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