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Yılın son Güneş tutulması gerçekleşti

Giriş Tarihi: 26.12.2019, 12:37

Çin'de 6 yıl, Endonezya'da 10 yıl, Pakistan'da 20 yıl ve Malezya'da 21 yıl sonra, ilk kez halkalı Güneş tutulması gözlemlendi. Endonezya'da yerel saatle 10.15'te parçalı bir şekilde başlayan tutulma, 10 yıl sonra gözlenen ilk halkalı Güneş tutulması oldu.

Bazı bölgelerde tutulma için gözlemevlerinde etkinlik düzenlenirken, kendi imkanlarıyla yüksek yerleri tercih edenler, bu olayı teleskop ya da koruma gözlükleriyle izledi. Başkent Cakarta'da ise kapalı hava nedeniyle net görülmeyen tutulmayı izlemek isteyenler, Cakarta Rasathanesinin düzenlediği gözlem etkinliğine katıldı.

Bu arada, Banda Açe, Medan ve Cakarta gibi birçok kentte Endonezyalı Müslümanlar, Güneş tutulması için kılınan küsuf namazını eda etti. Ülkede en son halkalı Güneş tutulması, 2009'da gerçekleşmişti.

Yaşanan bu son gök olayı ile 2019 yılının üçüncü ve son Güneş tutulması gerçekleşirken, daha önce 5-6 Ocak'ta parçalı Güneş tutulması ve 2 Temmuz'da da tam Güneş tutulması yaşanmıştı.

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