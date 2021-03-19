Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, YouTube’da katıldığı bir yayında, sağlık çalışanlarını hedef aldı. Koronavirüsle mücadelede en önde yer alan ve bugüne kadar yüzlerce kayıp veren sağlık çalışanlarının aşı kampanyasında öncelikli olmasını eleştiren Özdil, aşı olanların asıl hedefinin virüsten korunmak olmadığını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve il sağlık müdürlerinin gözüne girmek için aşı olduklarını öne sürdü.
Yılmaz Özdil'e tepki yağdı! Aşı olan sağlık çalışanlarını hedef aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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