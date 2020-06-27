  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam YKS maratonu başladı! Öğrenciler içeri böyle alındı

    YKS maratonu başladı! Öğrenciler içeri böyle alındı

    Giriş Tarihi: 27.06.2020, 12:47

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda tedbirler de alındı.Sınav öncesi öğrenciler maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıldı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    YKS maratonu başladı! Öğrenciler içeri böyle alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
    81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
    Yine kadına şiddet! İzmir'de bir kadın sokak ortasında darp edildi
    Yine kadına şiddet! İzmir'de bir kadın sokak ortasında darp edildi
    Başkan Erdoğan mağdur aile ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi!
    Başkan Erdoğan mağdur aile ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi!
    Trafikteki şovlarının bedeli ağır oldu!
    Trafikteki şovlarının bedeli ağır oldu!
    Başkan Erdoğan gençlerle buluşup türkü söyledi
    Başkan Erdoğan gençlerle buluşup türkü söyledi
    İzmir'de Semra Aksu parkı yalan oldu! Park yapılacaktı, moloz yığınına döndü
    İzmir'de Semra Aksu parkı yalan oldu! Park yapılacaktı, moloz yığınına döndü
    Yine kadına şiddet! İzmir'de bir kadın sokak ortasında darp edildi
    Yine kadına şiddet! İzmir'de bir kadın sokak ortasında darp edildi
    Trafikteki şovlarının bedeli ağır oldu!
    İstanbul’da trafikte dans eden motosikletli magandalara 5 bin lira ceza
    Bu kadar da olmaz: Bodrum’da bir öğünün faturası 2 bin 500 TL
    Bu kadar da olmaz: Bodrum’da bir öğünün faturası 2 bin 500 TL
    Osman Bey yaralandı Balgay öldü
    Osman Bey yaralandı Balgay öldü
    Kuruluş Osman'ın sezon finalinde Osman Bey yaralandı
    Kuruluş Osman'ın sezon finalinde Osman Bey yaralandı
    Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı!
    Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı!