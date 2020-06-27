Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda tedbirler de alındı.Sınav öncesi öğrenciler maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıldı.
YKS maratonu başladı! Öğrenciler içeri böyle alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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