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    Yeniasır TV Yaşam Yol verme kavgasında kan aktı! Bıçağı defalarca böyle savurdu

    Yol verme kavgasında kan aktı! Bıçağı defalarca böyle savurdu

    Giriş Tarihi: 04.06.2022, 13:06

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobil sürücüsü Kerem Z. (20), 'yol verme' meselesi nedeniyle çıkan kavgada motosiklet sürücüsü Hüseyin Safa Toprak'ı (24) kolundan bıçakladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

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    Olay, dün Altıntop Mahallesi, 1372 Sokak'ta meydana geldi. Otomobil sürücüsü Kerem Z. ile motosiklet sürücüsü Hüseyin Safa Toprak arasında 'yol verme' tartışması çıktı. Tartışma karşılıklı küfürleşmeye dönünce Toprak, motosikletini durdurdu. Kerem Z. de otomobilini durdurup inerek Toprak'ı sağ kolundan bıçakladı. Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Çağırılan ambulansa Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Safa Toprak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası kaçan Kerem Z. ise polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.



    Kerem Z. ifadesinde, 'yol verme' meselesi nedeniyle tartıştıklarını, bu sırada motosiklet sürücüsünün kendisine küfrettiği ve bu nedenle bıçakladığını söyledi. Kerem Z.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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