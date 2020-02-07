Afyonkarahisar’da hemzemin geçitte bariyerler kapalı iken bariyerleri kırarak tren yolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kamyonete tren çarptı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.Bugün sabah saatlerinde Afyonkarahisar'da meydana gelen kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Ekmek dağıtımı yapan Uğur Çankaya yönetiminde 03 PT 378 plakalı kamyonet, hemzemin geçitte bariyerler kapalı iken bariyerleri kırarak tren yolundan karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. O esnada aracın tamda tren raylarının ortasında durduğu sırada tren yolundan geçiş yapan 44015 sefer sayılı yük treni kamyonete çarptı.
Yük treni ekmek kamyonetini metrelerce sürükledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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