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    Yunan benzin dökerek ölüme gönderdi! Bakan Soylu'dan sert tepki

    Giriş Tarihi: 17.04.2021, 17:57

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Yunan güvenlik güçlerinin zulmünden kurtarılan göçmenlere ait görüntüleri paylaştı. Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışarak, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yaptığını belirten Bakan Soylu, "Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir." ifadelerini kullandı.

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