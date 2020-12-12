İçişleri Bakanlığı, Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan yarı batık haldeki salın içerisindeki 17 kişilik düzensiz göçmen grubunun Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığını açıkladı.
Yunan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 17 göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.