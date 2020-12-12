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    Yeniasır TV Yaşam Yunan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 17 göçmen kurtarıldı

    Yunan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 17 göçmen kurtarıldı

    Giriş Tarihi: 12.12.2020, 18:48

    İçişleri Bakanlığı, Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan yarı batık haldeki salın içerisindeki 17 kişilik düzensiz göçmen grubunun Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığını açıkladı.

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