Yunanistan açıklarında yanan feribotta bulunan Aydınlı TIR şoföründen halen haber yok

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/yunanistan-aciklarinda-yanan-feribotta-bulunan-aydinli-tir-soforunden-halen-haber-yok" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yunanistan açıklarında 18 Şubat Cuma günü yanan İtalya bandıralı feribotta kayıp olan Aydınlı Mehmet Çakır’ın ailesi 9 gündür yetkililerden haber bekliyor. Bugüne kadar çalmadık kapı bırakmamalarına rağmen kayıp olan Mehmet Çakır ile ilgili hiçbir bilgiye ulaşamadıklarını belirten kardeşleri, “Ölü ya da diri, kardeşimizi bize teslim etsinler. 9 gündür çaresizce bekliyoruz” diyerek yetkililerden yardım istedi.