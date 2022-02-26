Yunanistan açıklarında yanan feribotta bulunan Aydınlı TIR şoföründen halen haber yok

Yunanistan açıklarında 18 Şubat Cuma günü yanan İtalya bandıralı feribotta kayıp olan Aydınlı Mehmet Çakır’ın ailesi 9 gündür yetkililerden haber bekliyor. Bugüne kadar çalmadık kapı bırakmamalarına rağmen kayıp olan Mehmet Çakır ile ilgili hiçbir bilgiye ulaşamadıklarını belirten kardeşleri, “Ölü ya da diri, kardeşimizi bize teslim etsinler. 9 gündür çaresizce bekliyoruz” diyerek yetkililerden yardım istedi.
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