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    Yeniasır TV Yaşam Yunanistan'ın geri ittiği 15 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

    Yunanistan'ın geri ittiği 15 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

    Giriş Tarihi: 22.07.2021, 12:30

    MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtildi.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan yasa dışı yollarla ülkemize geri itilmeye çalışılan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye'ye itildiklerini ifade ettiler" denildi.

    Bu arada paylaşımda, insansız hava aracı (İHA) tarafından kaydedilen, düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına geri itildiği anların görüntüsü yer aldı.

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