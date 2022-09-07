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    Yeniasır TV Yaşam Yunus balıkları Gökova Körfezi ile birlikte tekrar mavi sulara döndü!

    Yunus balıkları Gökova Körfezi ile birlikte tekrar mavi sulara döndü!

    Giriş Tarihi: 07.09.2022, 16:06

    Muğla Gökova Körfezi'nde yapılan koruma çalışmaları ile yunus balıklarının yeniden mavi sularda görülmeye başladı. Akdeniz Koruma Derneği'nin çeşitli kurumları ile işbirliği içerisinde Gökova Körfezi'nde Sürdürülebilir Balıkçılık Projesi çalışmaları ile sonuç vermeye başlayan proje, bölgede balıkçılığa kapalı alanların Akdeniz Koruma Derneği tarafından denetlenmesi ve kaçak avcılığın önüne geçilmesinin ardından Gökova Körfezi yunus balıklarına ev sahipliği yapmaya başladı.

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    Muğla Gökova Körfezi'nde yürütülen koruma çalışmaları sonrasında yunus balıkları tekrar mavi sularda görülmeye başlarken, Deniz Koruma Botu'na eşlik eden yunusların kısa gösterisi iç ısıttı.

    Akdeniz Koruma Derneği'nin çeşitli kurumlar ile işbirliği içerisinde Gökova Körfezi'nde Sürdürülebilir Balıkçılık Projesi çalışmaları çerçevesinde yaptığı çalışmalar sonuç vermeye başladı. Bölgede balıkçılığa kapalı alanların Akdeniz Koruma Derneği tarafından denetlenmesi ve kaçak avcılığın önüne geçilmesinin ardından Gökova Körfezi yunus balıklarına ev sahipliği yapmaya başladı.

    Akyaka Sahili'ne yakın yerlere kadar gelen yunus balıklarının, Akdeniz Koruma Derneği Deniz Koruma Botu ile birlikte yüzmesi ve sonrasında sudaki gösterisi ise cep telefonu görüntüsüne yansırken, yürütülen çalışmaların meyvesini vermesi sevindirdi.

    Akdeniz Koruma Derneği'nin 2012 yılından bu yana koruma ve izleme faaliyetlerini yürüttüğünü belirten İzleme ve Koruma Çalışmaları Sorumlusu Vahit Alan, "Yürüttüğümüz faaliyetler neticesinde özellikle nesli tehlike altında olan türlerin, balıkçılığa kapalı alanları sık sık ziyaret ettiğine şahit olduk. Özellikle Akyaka kıyılarında son dönemlerde yunusların kıyılara girmesi bunun göstergelerinden bir tanesidir" dedi.



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