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Yürekleri ağza getiren anlar böyle kaydedildi! Leopar saldırısından son anda kurtuldu

Giriş Tarihi: 20.11.2019, 10:08

Hindistan’da gece saatlerinde yol kenarındaki otların arasında gizlenen leopar, önünden geçen motosikletliye saldırdı. Motosiklet sürücüsü saldırıdan son anda kurtuldu. İşte yürekleri ağza getiren o anlar...

Olay, Hindistan'da meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, gece saatlerinde yol kenarındaki otların arasında bekleyen bir leoparın, önündeki yoldan geçen motosikletliye saldırdığı görüldü. Hızla saklandığı yerden fırlayan leopar, motosikletliyi yakalamaya çalıştı. Başarılı olamayan leopar ormana girerken, o anlar ise saniye saniye kaydedildi.

DHA

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