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    Yeniasır TV Yaşam Yürekleri ağza getiren kaza! Benzinliğe böyle daldı

    Yürekleri ağza getiren kaza! Benzinliğe böyle daldı

    Giriş Tarihi: 24.05.2022, 12:58

    Muğla Marmaris'te meydana gelen korkunç kazada bir kamyonet sürücüsü önünde aniden dönüş yapan bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdı ve kenardaki benzinliğe daldı. Yürekleri ağza getiren kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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    Muğla'nın Marmaris ilçesinde önündeki dönüş yapmak isteyen otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet, hızla benzinliğe girerek, yakıt almaya gelen ticari araca çarptı.

    Edinilen bilgiye göre, Marmaris-Datça yolunda seyir halinde olan bir kamyonetin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen ve aniden dönüş yapan otomobile çarpmamak manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, hızını alamayıp benzin için sıra bekleyen başka bir araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

    O ANLARDA İŞ YERİ GÜVENLİK KAMERALARI KAYITTAYDI
    Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntülerde kamyonet sürücüsünün önündeki araca çarpmamak için manevra yaptığı ve ardından benzinliğe girerek yakıt almaya gelen ticari araca çarptığı görülüyor.

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