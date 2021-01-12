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    Yürüyen merdivende tehlikeli oyun

    Giriş Tarihi: 12.01.2021, 10:44

    İzmir'in Gaziemir ilçesinde faciaya davetiye çıkaran görüntüler meydana geldi. Çocuklar metrelerce yükseklikteki yürüyen merdiveni adeta kaydırağa çevirdi. Üst geçide çıkmak için yürüyen merdivenin tırabzanlarını kullanan çocuklar aynı şekilde inmek için de kayıyor. İşte o görüntüler...

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