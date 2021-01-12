İzmir'in Gaziemir ilçesinde faciaya davetiye çıkaran görüntüler meydana geldi. Çocuklar metrelerce yükseklikteki yürüyen merdiveni adeta kaydırağa çevirdi. Üst geçide çıkmak için yürüyen merdivenin tırabzanlarını kullanan çocuklar aynı şekilde inmek için de kayıyor. İşte o görüntüler...
Yürüyen merdivende tehlikeli oyun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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