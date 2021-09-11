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    Yürüyerek çıktığı hastaneye ağır yaralı olarak geri döndü

    Giriş Tarihi: 11.09.2021, 16:52

    Afyonkarahisar’da hastane önündeki yaya geçidinden geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce yükseğe fırlayan yaşlı adam ağır yaralandı.

    Kaza, Dörtyol Mahallesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastaneye muayene olmak için gelen Ahmet K., (61) hastane çıkışında yolda karşıdan karşıya geçmek için yaya yoluna geldi. Yaya yolunda yürümeye başlayan Ahmet K.'ya, o sırada yoldan geçen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 BB 042 plakalı otomobil çarptı.

    Çarpmanın etkisi savrulan yaşlı adam metrelerce yükseğe fırlayıp ardından yola düştü. Kanlar içinde kalan yaşlı adama çevredekilerin haber vermesi ile önce Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi'nden gelen görevliler ardından, olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri müdahale etti. Vücuduna aldığı darbeler ile kanlar içinde kalarak ağır yaralanan Ahmet K., yürüyerek çıktığı hastaneye birkaç dakika sonra ağır yaralı olarak geri döndü. Ahmet K.'nın kaldırıldığı hastanede ameliyata alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

    Kazanın ardından bölgeye gelen polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, kazaya karışan otomobilin ön camının parçalanması ve motor kaputunda meydana gelen zarar ise kazanın şiddetinin adeta gözler önüne serdi.

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