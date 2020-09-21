Salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte, 6 ayın ardından yeniden yüz yüze eğitim başladı. Öğrenciler ilk üç hafta ikişer gün gruplar halinde okula gidecek. İlk hafta 9:00, ikinci hafta 9.30’da başlayacak dersler yarım saat sürecek. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer, öğrencilerin ilk ders gününü görüntüledi.
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