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    Yeniasır TV Yaşam Yüz yüze eğitim başladı!

    Yüz yüze eğitim başladı!

    Giriş Tarihi: 21.09.2020, 14:00

    Salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte, 6 ayın ardından yeniden yüz yüze eğitim başladı. Öğrenciler ilk üç hafta ikişer gün gruplar halinde okula gidecek. İlk hafta 9:00, ikinci hafta 9.30’da başlayacak dersler yarım saat sürecek. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer, öğrencilerin ilk ders gününü görüntüledi.

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