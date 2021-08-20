Milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılışı ile ilgili detayları yakından takip ediyor. Dün akşam gerçekleşen Kabine sonrası Başkan Erdoğan,okulların açılışı ile ilgili merak edilenleri açıkladı.Peki yüz yüze eğitim nasıl olacak? Okullarda hangi tedbirler alınacak? Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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