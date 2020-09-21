Yüz yüze eğitimin ilk gününde minik Emir, ağlayarak dışarı çıktı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/yuz-yuze-egitimin-ilk-gununde-minik-emir-aglayarak-disari-cikti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çanakkale'de, ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, yüz yüze eğitime başladı. Alınan önlemler eşliğinde öğretmenleri tarafından okula alınan öğrencilerden birinci sınıf öğrencisi Emir Gümüş (7), bir süre sonra ağlayarak dışarı çıkıp, bahçeye oturdu. Bir türlü sakinleştirilemeyen küçük Emir, annesiyle birlikte eve gitti.