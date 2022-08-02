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    Yeniasır TV Yaşam Zabıta müdürüne kurşun yağdırmıştı: O anlar kamerada!

    Zabıta müdürüne kurşun yağdırmıştı: O anlar kamerada!

    Giriş Tarihi: 02.08.2022, 11:48

    Geçtiğimiz günlerde Aydın'a bağlı Didim ilçesinde Belediye Zabıta Müdürü M. Hacıfettahoğlu silahlı saldırıya uğramıştı. İşe giderken çöp atmak için durduğu esnada beliren saldırgan, Hacıfettahoğlu'na 5 el ateş etmiş bunlardan 3'ü ise zabıta müdürüne isabet etmişti. O anlara ilişkin görüntüler kameralara yansıdı. İşte saldırı öncesi ve saldırı anına dair tüm detaylar.

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    Aydın'ın Didim ilçesinde çöp atmaya gittiği sırada kar maskeli şahsın kurşun yağmuruna tuttuğu zabıta müdürü yaralandı. Saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

    Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Pınar Caddesi üzerindeki evinden sabah mesaisi için ayrılan Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, aracına binmeden önce çöp atmak istediği sırada üzerine doğru koşarak gelen kar maskeli bir şüpheli tarafından üzerine 5 el kurşun sıkılması sonucu yaralandı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Fettahoğlu'nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
    Saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde olay öncesinde kar maskeli saldırganın bir trafonun yanında beklediği, zabıta müdürünün evinin önünden geçtiği, Hacıfettahoğlu'nun oğlunu araca bindirmesinin ardından çöp konteynırına yürüdüğü esnada saldırganın takip ettiği görüldü. Saldırganın Hacıfettahoğlu'nun çöpünü atmasının ardından silahını çekerek ateş ettiği ve ardından koşarak kaçtığı kameralar tarafından kaydedildi. Hacıfettahoğlu'nu almaya gelen zabıta görevlilerinin de araçtan inerek zabıta müdürüne doğru yöneldiği görülürken, çevredeki vatandaşların da olay yerine geldiği görüldü.

    Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü, silahlı saldırıyla ilgili çalışmalarını geniş çaplı sürdürüyor.

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