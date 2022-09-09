  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Zavallı köpeği bile bile ezdiler! Resmi plakalı araçtaki 2 memur görevden uzaklaştırıldı!

    Zavallı köpeği bile bile ezdiler! Resmi plakalı araçtaki 2 memur görevden uzaklaştırıldı!

    Giriş Tarihi: 09.09.2022, 16:06

    Uşak'ın Banaz ilçesinde yaşananlar insanlık yok dedirtti. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı resmi plakalı araçtaki 2 memur, yolda yatan masum köpeği göz göre göre ezip geçti. Kameralara yansayan akıl almaz görüntünün sosyal meydada paylaşılmasının ardından, Banaz Kaymakamlığı zalim memurlar hakkında soruşturma başlattı. Daha sonra Uşak Valiliği'nden gelen açıklamaya göre 2 memurun görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

    Denizli-Muğla sınırında orman yangını
    Denizli-Muğla sınırında orman yangını
    Ticari araçla tren kafa kafaya çarpıştı! Yaralıya ilk müdahale trendeki tıp öğrencilerinden gelse de...
    Ticari araçla tren kafa kafaya çarpıştı! Yaralıya ilk müdahale trendeki tıp öğrencilerinden gelse de...
    Soğukkanlı katilin ifadesi çıktı! Bana su getirdikten sonra boğazını kestim
    Soğukkanlı katilin ifadesi çıktı! "Bana su getirdikten sonra boğazını kestim"
    Herkes onu Yunan’a kafa tutmasından hatırlıyor: Türk balıkçı Çanakkale Savaşı kalıntılarına daldı!
    Herkes onu Yunan'a kafa tutmasından hatırlıyor: Türk balıkçı Çanakkale Savaşı kalıntılarına daldı!
    İzmir’de 350 metrelik dev Türk bayrağıyla zafer yürüyüşü
    İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağıyla zafer yürüyüşü
    Bunlar insan olamaz! 2 köpeği zehirleyip 2’sini de tüfekle katlettiler!
    Bunlar insan olamaz! 2 köpeği zehirleyip 2'sini de tüfekle katlettiler!
    Esra Erol’da bir anne daha evladına kavuştu
    Esra Erol'da bir anne daha evladına kavuştu
    Manisa’da orman ürünleri fabrikasında yangın
    Manisa'da orman ürünleri fabrikasında yangın
    İzmir’de Tarkan’ın konser vereceği platform nasıl çöktü?
    İzmir'de Tarkan'ın konser vereceği platform nasıl çöktü?
    Manisa’da feci kaza: Metrelerce yüksekten uçuruma yuvarlandı
    Manisa'da feci kaza: Metrelerce yüksekten uçuruma yuvarlandı
    Yunus balıkları Gökova Körfezi ile birlikte tekrar mavi sulara döndü!
    Yunus balıkları Gökova Körfezi ile birlikte tekrar mavi sulara döndü!
    Son dakika: Manisa’da orman yangını!
    Son dakika: Manisa'da orman yangını!
    Marmara ve Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı
    Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Uşak'ın Banaz ilçesinde resmi plakalı araçla yerde yatan sokak köpeğini ezdikleri iddia edilen iki memurun, başlatılan soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

    Olay, önceki gün Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Banaz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı resmi plakalı araçta bulunan iki memur, yerde yatan bir sokak köpeğinin üzerinden geçerek bölgeden uzaklaştı. Olayın 1 dakika sonrasında bölgeye tekrar gelen kamu görevlileri, aracın içerisinden çevreye bakınmalarına rağmen yaralı köpeği bulamadı.
    Resmi plakalı aracın sokak köpeğini ezdiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Banaz Kaymakamlığı'nca sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. Bölgede bulunan yaralı köpeğin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veterinerler tarafında tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan iki memur görevden uzaklaştırıldı.

    Soruşturmanın detaylarıyla ilgili olarak Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sosyal medyaya Banaz ilçemizde yolda yatan bir köpeğin üzerinden resmi plakalı bir aracın geçtiği görüntülerin düştüğü görülmüştür. Bahse konu görüntülerde yer alan resmi araçta bulunan iki personel hakkında derhal adli ve idari soruşturmaya başlanmış olup, soruşturmanın selameti açısından her iki personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde Banaz Kaymakamlığımızca görevlerinden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kardeşlerim 58.bölüm 2.fragmanı
    Kardeşlerim 58.bölüm 2.fragmanı
    Denizli-Muğla sınırında orman yangını
    Denizli-Muğla sınırında orman yangını
    Gül Masalı 12.bölüm fragmanı
    Gül Masalı 12.bölüm fragmanı
    CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarkan konseri için ağaçları söktü
    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarkan konseri için ağaçları söktü
    Ticari araçla tren kafa kafaya çarpıştı! Yaralıya ilk müdahale trendeki tıp öğrencilerinden gelse de...
    Ticari araçla tren kafa kafaya çarpıştı! Yaralıya ilk müdahale trendeki tıp öğrencilerinden gelse de...
    Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video
    Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video