Zavallı köpeği bile bile ezdiler! Resmi plakalı araçtaki 2 memur görevden uzaklaştırıldı!

Uşak'ın Banaz ilçesinde resmi plakalı araçla yerde yatan sokak köpeğini ezdikleri iddia edilen iki memurun, başlatılan soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Olay, önceki gün Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Banaz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı resmi plakalı araçta bulunan iki memur, yerde yatan bir sokak köpeğinin üzerinden geçerek bölgeden uzaklaştı. Olayın 1 dakika sonrasında bölgeye tekrar gelen kamu görevlileri, aracın içerisinden çevreye bakınmalarına rağmen yaralı köpeği bulamadı.

Resmi plakalı aracın sokak köpeğini ezdiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Banaz Kaymakamlığı'nca sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. Bölgede bulunan yaralı köpeğin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veterinerler tarafında tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan iki memur görevden uzaklaştırıldı.

Soruşturmanın detaylarıyla ilgili olarak Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sosyal medyaya Banaz ilçemizde yolda yatan bir köpeğin üzerinden resmi plakalı bir aracın geçtiği görüntülerin düştüğü görülmüştür. Bahse konu görüntülerde yer alan resmi araçta bulunan iki personel hakkında derhal adli ve idari soruşturmaya başlanmış olup, soruşturmanın selameti açısından her iki personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde Banaz Kaymakamlığımızca görevlerinden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.