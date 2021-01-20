Zayıflamak isterken mağdur oldu! İzmir'de estetik merkezi faciası

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/zayiflamak-isterken-magdur-oldu-izmirde-estetik-merkezi-faciasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de yaşayan 43 yaşındaki Esra Mansuroğlu'nun hayatı fazla kilolarından kurtulmak için gittiği bir estetik merkezinde kabusa döndü. Estetik merkezinde uygulanan işlem sırasında vücudunda yanıklar oluşan Mansuroğlu bir de iftiraya uğradı. Güzellik merkezindeki sorumluya ilgi duyduğu ve bu ilgisi karşılık görmediği için dava açtığı ima edilen Mansuroğlu yaşananlara isyan etti. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.