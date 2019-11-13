Zehirlenme haberleri ıspanağı vurdu!

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Besleyici özelliği oldukça yüksek olan ıspanak son zamanlarda yaşanan zehirlenme olayları sonrası tarlada kaldı. Türkiye'nin en fazla ıspanak üreten dünyada ise üretimde 4. sırada olan İzmir Menemen'de ıspanak üreticileri dertli. Menemen'de üreticiler bugün bir etkinlik düzenleyerek topladıkları ıspanakları pişirip dağıtacaklar.