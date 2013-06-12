Memleketimden kadın manzaraları

Gündem yine yoğun. Gezi Parkı'ndaki olayları takip ettiğim için daha önce yazdığım fakat yayınlanmayan bir yazımı yayınlıyorum. Boşanmak istediği için kocasından şiddet gören ve korunma isteyen bir milletvekili, kocasını affetmiş, hatta dayak yemesine kendisinin neden olduğunu belirten bir açıklama bile yapmış.

Kocasının hiddetlenmesine "tartışma sırasında ses tonunu fazla yükseltmesi"nin neden olduğunu söylemiş.

Her gün en az 5 kadının öldürüldüğü bir ülkede, kadınların hakkını korumak için Meclis'e giren bir kadın vekil, "kocanız size bağırırsa, sesinizi çıkarmayın, ne derse eyvallah deyin, eğer sesinizi yükseltirseniz kocanız size şiddet uygulayabilir" demek istiyor.

Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hakikaten bilemiyorum. Kadınların yaptığı "hata"nın asla affedilmediği ve bu "hata"nın bedelini çoğu kez canıyla ödediği bir ülkede erkekler sürekli affediliyor ve her seferinde onlara bir kez daha şans veriliyor.



KISIR DÖNGÜ

Zeynep Ergun, "Erkeğin Yittiği Yerde" adlı kitabında, "Korkuyoruz. Ölümden, kaostan, olmamaktan. Kimliksizleşmekten." der ve şöyle devam eder:

"En çok korkanlar, korkularını patolojik ölçülere vardıranlarsa erkekler: İkili karşıtlıklar olmazsa yok sayılacaklarını sezen, kadını kendi varlıklarını kanıtlamak için kullanan, onda ötekini yaratarak 'ben'i oluşturan, kurgulayan erkekler.

Gözleri phallus'larında erki yitirmek kaygısıyla yanıp tutuşuyorlar. 'Ben' bir imgeye dayandığında soyutlaşarak gözden kaybediliyor, kaybedildikçe daha da panikle aranır duruma düşüyor. Sistem sürekli erki yitirmediklerini kendi kendilerine kanıtlamak, hatırlamak zorunda kalan, korku ve endişe dolu erekler yaratıyor. İçinden çıkılmaz, ölümcül bir kısır döngü."



SOYADI MESELESİ

Yasalarımız kadına soyadını seçme hakkı tanımıyor. Evlenince baba soyarını bırakıp, koca soyadını almasını dayatıyor. Evleninceye kadar kullandığımız, tanındığımız, bilindiğimiz soyadını kullanmamıza ancak iki soyadını birden kullanmak şartıyla izin veriyor.

Akademik kariyeri boyunca Levendoğlu soyadını kullandığını, evlendikten sonra soyadını değiştirmesinin kendisini ve kariyerini olumsuz etkileyeceğini söyleyerek AHİM'e başvuran Bahar Levendoğlu açtığı davayı kazandı. Sadece kendi soyadını kullanmak isteyen kadınların önünü açmış oldu. Ama bunun için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Yoksa daha önce Tutku Yurdakul örneğinde olduğu gibi, Yargıtay kararı bozabilir.

"Erkeğin Yittiği Yerde"ye dönersek, şöyle diyor Zeynep Ergun: "Yitirilmiş erkeğin 'Ben'ini yitirmediğinin kanıtı, ancak ötekinin ötekiliğinin korunmasıyla mümkün. Teselliye yalnızca kadını farklı, boş ve düşman olarak görmekle ulaşılabiliyor." Peki kadınların tavırları? "Kimi kadın sistemi sorgulamadan sessiz kalırken, uyum sağlayarak sınırlı bir varoluş yakalayabiliyor. Bazıları sistem içinde yer yaratarak, erkek yaşamını, söylemini, duruşunu benimseyerek 'onlardan' oluyor. Birçok kadın töre, intihar, tecavüz, baskı ile gerçekten 'yok' haline getiriliyor."



