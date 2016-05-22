‘Sadakatsiz’ tazminatı

İzmir'de 100 milyonluk delil fotoğrafıyla gündeme oturan Zeren çifti, bir kez daha mahkemelik oldu. Yıldız Zeren, kocası Metin Yaşar Zeren'in kendisini sadakatsizlikle suçlaması üzerine suç duyurusunda bulundu. Zeren, ayrıca Metin Yaşar Zeren'e 10 bin TL manevi tazminat talebiyle dava açtı. Metin Yaşar Zeren, 6 yıl önce boşanmak için dava açtı. Ancak, boşanmak istemeyen Yıldız Zeren, mahkemeye evlilik birliğine bağlı olarak yaşadığını ifade etti. Yıldız Zeren'in itirazlarını kabul eden mahkeme, boşanma davasının reddine karar verdi. Yıldız Zeren, geçtiğimiz ay Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davasını bu kez kendisi açtı. Zeren Kolonyaları'nın sahibi işadamı Metin Yaşar Zeren'in, kendisinden yaşça küçük sevgilisi olduğunu ve bu nedenle birlikte yaşadıkları evden kovulduğunu belirten Yıldız Zeren, boşanma karşılığından 10 milyon TL tazminat, aylık 20 bin TL nafaka istedi.

11 yıldır yüzünü görmüyor

Karısının açtığı boşanma davasına cevap veren Metin Yaşar Zeren ise, 2005 yılında evden ayrılan Yıldız Zeren'i evde sadakatsiz durumda yakaladığını bunu şikayet konusu dahi yapmadığını belirterek, evlilik birliğine asıl Yıldız Zeren'in zarar verdiğini iddia etti. 11 yıldır yüzünü bile görmediği kocasının cevap dilekçesindeki sözleriyle şok olan Yıldız Zeren, iftira iddiasıyla hem suç duyurusunda bulundu hem de manevi tazminat davası açtı. İki yetişkin çocuk annesi olduğunu, haklı olduğu davasında iftiraya maruz kaldığını belirten Yıldız Zeren, kendi sadakatsizliğini iftira ederek üzerine yıkmaya çalıştığını öne sürdüğü kocası Metin Yaşar Zeren'in 10 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesini istedi. ALİ EYCE