Burcu Kıratlı Sinan Akçıl'la boşanmasının sebebini açıkladı!

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 1 Ocak 2019 tarihinde Hollanda'da nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde sürekli kriz yaşayan ve magazin gündeminin yakından takip ettiği çift geçtiğimiz günlerde görülen boşanma davası ile evliliklerini bitirmişti. Boşanma sonrası Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl ile boşanmalarının nedenini açıkladı.

2019 senesinin ilk günlerinde yurt dışında nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 9 Eylül'de tek celsede boşandı. . Kıratlı, boşanmasına dair açıklamalarda da bulundu.