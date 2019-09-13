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'da kıyıya vurdu! Başında böyle beklediler

İzmir Karaburun'da kıyıya vurdu! Başında böyle beklediler

13.09.2019, 17:01

Nesli tükenmekte olan foklarından biri, 'daki bir otelin önündeki plajda yaralı halde bulundu. Otelde tatil yapanlar, yetkililere haber verdi. Ancak İlçe Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Müdürlüğü'nü aradıklarını belirten otel sakinleri, hiçbir yetkilinin gelmediğini ve fokun tedavi için sahilde hareketsiz şekilde yattığını ifade etti.

Otelde kalan ve foku fark ederek yaklaşan tatilciler, fokun sol tarafından yaralandığını ve hareket edemediğini gördü. Yeni Liman bölgesindeki otelde kalanlar fokunun başında uzun süre nöbet tutmasına rağmen hiçbir yetkilinin gelmemesinden yakındı. Vatandaşlar, İlçe Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü'nü arasa da gelen yetkililer foka müdahale etmeden gitti. Bunun üzerine görevliler ve tatilciler Müdürlüğü'nü de aradıklarını ancak kimsenin gelmediğini iddia etti.

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