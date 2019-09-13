İzmir Karaburun'da kıyıya vurdu! Başında böyle beklediler

Nesli tükenmekte olan Akdeniz foklarından biri, İzmir Karaburun'daki bir otelin önündeki plajda yaralı halde bulundu. Otelde tatil yapanlar, yetkililere haber verdi. Ancak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Milli Parklar Müdürlüğü'nü aradıklarını belirten otel sakinleri, hiçbir yetkilinin gelmediğini ve fokun tedavi için sahilde hareketsiz şekilde yattığını ifade etti.

Otelde kalan ve foku fark ederek yaklaşan tatilciler, fokun sol tarafından yaralandığını ve hareket edemediğini gördü. İzmir Yeni Liman bölgesindeki otelde kalanlar Akdeniz fokunun başında uzun süre nöbet tutmasına rağmen hiçbir yetkilinin gelmemesinden yakındı. Vatandaşlar, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nü arasa da gelen yetkililer foka müdahale etmeden gitti. Bunun üzerine görevliler ve tatilciler Milli Parklar Müdürlüğü'nü de aradıklarını ancak kimsenin gelmediğini iddia etti.