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'da feci kaza! Kabin yola savruldu

Muğla'da feci kaza! Kabin yola savruldu

13.09.2019, 15:39

'nın ilçesinde tır ile kamyon çarpıştı. Muğla'nın Milas ilçesinde tır ile sebze ve meyve yüklü kamyonun çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Bariyerlere çarparak devrilen tırın kabin bölümü yerinden çıkarak savruldu.

'nın ilçesinde tır ile sebze ve meyve yüklü kamyonun çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

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