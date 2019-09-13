Muğla'nın Milas ilçesinde tır ile kamyon çarpıştı. Muğla'nın Milas ilçesinde tır ile sebze ve meyve yüklü kamyonun çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Bariyerlere çarparak devrilen tırın kabin bölümü yerinden çıkarak savruldu.
13.09.2019, 15:39
Muğla'nın Milas ilçesinde tır ile kamyon çarpıştı. Muğla'nın Milas ilçesinde tır ile sebze ve meyve yüklü kamyonun çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Bariyerlere çarparak devrilen tırın kabin bölümü yerinden çıkarak savruldu.
Muğla'da feci kaza! Kabin yola savruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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