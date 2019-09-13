Muğla'da feci kaza! Kabin yola savruldu

Muğla'nın Milas ilçesinde tır ile kamyon çarpıştı. Muğla'nın Milas ilçesinde tır ile sebze ve meyve yüklü kamyonun çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Bariyerlere çarparak devrilen tırın kabin bölümü yerinden çıkarak savruldu.

Muğla'nın Milas ilçesinde tır ile sebze ve meyve yüklü kamyonun çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.