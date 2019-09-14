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Ege’yi yıldırım çarptı

Ege’yi yıldırım çarptı
Giriş Tarihi: 14.9.2019

Ege'de dün etkili sağanakla birlikte meydana gelen yıldırım düşmeleri sonucu 'dan bir kişi öldü, 'de 17 noktada orman yangını çıktı ve Foça'da 7 asker yaralandı.

Ege'de dün etkili sağanakla birlikte meydana gelen yıldırım düşmeleri sonucu İzmir'de 17 noktada orman yangını çıktı. Aydın Sultanhisar'da ise incir toplamaya giden Ufuk Anık (19) yıldırım isabet etmesi sonucu öldü. Foça'da da askeri birliğe düşen yıldırım 7 askeri yaraladı. Denizli'de de arazide çalışan 24 yaşındaki Ramazan Der'in üzerine yıldırım düştü. Ağır yaralanan Der tedavi altına alındı.

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