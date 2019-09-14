  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Fatma Girik hastaneye yatırıldı

hastaneye yatırıldı

Fatma Girik hastaneye yatırıldı

14.09.2019, 13:39

Yeşilçam'ın usta oyuncusu ’da hastaneye yatırıldı. Yürüme güçlüğü çeken usta oyuncunun 4 hafta tedavi göreceği öğrenildi.

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 76 yaşındaki Fatma Girik, Ankara'da bulunan özel bir hastaneye yatırıldı. 10 gün önce diş tedavisi için gittiği İstanbul'dan Ankara'ya geçen usta oyuncu burada doktoruna göründü. Yürüme güçlüğü çeken Girik, doktorunun tavsiyesi üzerine hastaneye yattı. 4 hafta süreyle fizik tedavi görecek olan usta oyuncunun başka bir rahatsızlığı olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Girik, sık sık düşmesinden dolayı geçtiğimiz Şubat ayında beyin ameliyatı ve 2016 yılında kalça kemiği ameliyatı olmuştu.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fatma Girik hastaneye yatırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN